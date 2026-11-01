Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaçarlı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet ile Mehmet Kaya’nın kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan 76 yaşındaki Mehmet Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Dokuz çocuk babası Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.