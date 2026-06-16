Mersin'in Anamur ilçesinde gece saatlerinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEREK KAMYONETE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Anamur ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir kavşakta yaşandı. Hüseyin Çatak yönetimindeki motosiklet, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan dönüş yapmakta olan Fatma Demir idaresindeki 33 ZS 199 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Çatak ağır yaralandı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından motosiklet sürücüsü Hüseyin Çatak ile kamyonette yolcu konumunda bulunan Eren Can Şakrucu, ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Çatak, hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde yaşamını yitiren Çatak'ın 3,04 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Çatak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.