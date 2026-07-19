Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda dün feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Z.E.'ye, 16 yaşındaki S.H.A. idaresindeki kamyonet çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazanın ardından kamyonetiyle bir süre daha yoluna devam eden sürücünün, çevredeki başka bir araç sürücüsünün uyarısı üzerine durduğu öne sürüldü. Yapılan kontrollerde sürücü belgesi bulunmadığı tespit edilen 16 yaşındaki S.H.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.