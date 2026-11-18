David Rule adlı YouTuber'ın Tinytanic adını verdiği yüzen ev, yaklaşık 2,44 metre uzunluğunda ve 1,07 metre genişliğinde. Dünyanın en küçük yüzen evi olduğunu öne süren Rule, yapıyı hem kolay taşınabilecek hem de su üzerinde temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarladı.

KÜÇÜCÜK EVİN İÇİNE MUTFAK BİLE SIĞDIRDI

Yapımında sedir, çam ve kontrplak kullanılan küçük ev, su üzerinde kalmasını sağlayan dubaların üzerine yerleştirildi. Çatısı alüminyumla kaplanırken, ön bölümüne su seviyesinden dışarıyı görmeyi sağlayan geniş bir pencere eklendi.

İç mekanın yüksekliği yaklaşık 107 santimetre olduğu için evin içinde ayakta durulamıyor. Buna rağmen yatak alanı, küçük bir buzdolabı, lavabo ve tek gözlü ocak için yer ayrıldı.

Lavaboya temiz su sağlayan 12 voltluk pompa kullanılırken, atık su tezgâhın altındaki bir kapta toplanıyor. Havalandırma için de küçük bir fan ve açılabilir arka bölüm bulunuyor.

ELEKTRİĞİNİ GÜNEŞTEN ÜRETİYOR

Tinytanic'in çatısına yerleştirilen iki adet 100 wattlık güneş paneli, 100 amper-saat kapasiteli lityum bataryayı şarj ediyor. Bu sistem sayesinde aydınlatma ve diğer elektrikli donanımların yanı sıra teknenin arkasındaki elektrik motoru da çalıştırılabiliyor.

David Rule, tamamladığı yüzen evi ABD'nin Washington eyaletindeki Pend Oreille Nehri'nde test etti. Metaline Falls'tan Peewee Falls'a uzanan yaklaşık 19 kilometrelik ilk yolculuğunu gerçekleştirdi.

Ancak deneme sırasında güneş panellerinden elde edilen elektriğin sınırlı kalması nedeniyle motoru dikkatli kullanmak zorunda kaldı. Buna rağmen küçük evin su üzerinde hareket edebildiğini ve temel donanımlarının çalıştığını gösterdi.