Kaza, saat 16.00 sıralarında Viranşehir- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi.

Sürücüleri ve plakası henüz öğrenilmeyen kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun altında kaldı.

İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan üç kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı diğer kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.