Uzmanlara göre hareket halindeki kamyonlar, lastiklerin asfaltla sürtünmesi, hava akımı ve taşınan yükün hareketi nedeniyle statik elektrik biriktirebiliyor. Özellikle yakıt, kimyasal madde veya yanıcı yük taşıyan araçlarda bu durum risk oluşturabiliyor. Biriken elektrik yükünün aniden boşalması halinde oluşabilecek kıvılcımlar, tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

STATİK ELEKTRİĞİ YERE AKTARIYOR

Kamyonların arkasına takılan metal zincirler, araçta biriken elektrik yükünü zemine aktarmaya yardımcı oluyor. Metal yapıları sayesinde iletken görevi gören zincirler, araç hareket halindeyken yol yüzeyiyle temas ederek statik elektriğin kademeli şekilde boşalmasını sağlıyor. Bu yöntem özellikle yanıcı madde taşıyan araçlarda ek bir güvenlik önlemi olarak kullanılıyor.

Fizikte 'triboelektrik etki' olarak bilinen olay nedeniyle oluşan bu yükler, normal şartlarda büyük bir sorun yaratmasa da bazı sektörlerde güvenlik prosedürlerinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle akaryakıt tankerleri ve kimyasal madde taşıyan araçlarda benzer sistemlere daha sık rastlanıyor.

HER ZİNCİR AYNI AMAÇLA KULLANILMIYOR

Uzmanlar, kamyonlarda görülen her zincirin statik elektrik boşaltmak için kullanılmadığını da belirtiyor. Bazı araçlarda zincirler yük kasasının dengelenmesine yardımcı olurken, bazı özel araçlarda ise farklı güvenlik veya uyarı amaçlarıyla kullanılabiliyor. Ancak yol yüzeyine temas eden ve sürüklenen zincirlerin en yaygın görevi statik elektriğin kontrollü şekilde boşaltılması olarak gösteriliyor.

Yıllardır kullanılan bu basit sistem, teknolojinin gelişmesine rağmen birçok ağır vasıta ve tanker aracında hâlâ tercih ediliyor. Küçük ve önemsiz gibi görünen bir metal zincir, aslında milyonlarca litre yanıcı yükün taşındığı lojistik ağında önemli bir güvenlik katmanı oluşturuyor.