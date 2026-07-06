Hindistan'da şoförlük yapan bir vatandaş yaşadığı köyün dağ nedeniyle dış dünyadan büyük ölçüde izole kalmasından rahatsızdı. Köyü ile dış dünya arasında bir bağlantı kurulmasını isteyen Ramchandra Das ilk olarak yetkililerden destek istedi. Beklediği destek gelmediğinde ise kimsenin cesaret edemeyeceği bir şeye atılmaya karar verdi. Eline yalnızca bir çekiç ve keski alan Das, dağı gün gün oymaya başladı.

YILLARCA VAZGEÇMEDEN ÇALIŞTI

Das'ın çalışması tam olarak 14 yıl sürdü. Azmi ve kararlılığı ile vazgeçmeden çalışan Das, yıllar sonra dağın içerisinde yaklaşık olarak 10 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir geçit açmayı başardı. Das'ın gösterdiği çabanın sonucunda köylülerin dış dünyaya ulaşmak için kat etmek zorunda kaldığı yaklaşık 7 kilometrelik uzun yol önemli ölçüde kısalmış oldu.

Das'ın elleriyle açtığı tünel sayesinde hem tarım arazilerine ulaşımı oldukça kolay hale geldi hem de araçların köye erişimi mümkün hale geldi. Das'ın gösterdiği çaba yalnızca kendisinin değil yaşadığı köydeki herkesin hayatını değiştirmeyi başardı.

ÇALIŞMAYA KAMYONU İÇİN BAŞLADI

Ramchandra Das'ın dağı delmeye başlamasının altındaki en büyük nedenlerden biri parasını ödeyip satın aldığı kamyonunu evinin yakınına park edemiyor olmasıydı. Aradaki dağ geçiş yolunu kapattığı için aracını kilometrelerce uzakta bırakmak zorunda kalıyordu. Das kamyonunun hırsızlığa kurban gitmesinden endişe ettiği için çözümü kendi başına oluşturmaya karar verdi.

Günün sonunda, başlangıçta kişisel bir ihtiyaç olarak başlatılan bu çalışma tüm köyün rahat bir nefes almasına olanak tanımıştı. Das'ın açtığı tünel sayesinde köylüler tarlalarına daha kısa sürede ulaşabiliyor, ulaşım ve günlük yaşam da aynı ölçüde ferahlıyordu.