Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuk su dağıtım kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Barış K. (40) idaresindeki 26 SU 102 plakalı su dağıtım kamyonu, annesiyle birlikte caddeden karşıya geçmeye çalışan Eymen E.'ye (9) çarptı. HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR VE SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde gerçekleştirilen ağır yaralı Eymen E., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Barış K. emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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