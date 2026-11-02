Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde bir kamyonun çarparak yerle bir ettiği evlerin enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları acı sonla noktalandı. Moloz yığınlarının altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Facia, saat 08.30 sıralarında Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde yaşandı. Ender Z. idaresindeki 16 EJS 01 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki 2 eve çarparak yan yattı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkılarak moloz yığınına döndü, diğeri ise kısmen çöktü.

KABİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun kabininde sıkışarak yaralanan sürücü Ender Z., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ENKAZDA ARAMA ÇALIŞMALARINDA ACI HABER GELDİ

Yıkılan binalarda zaman kaybetmeden arama kurtarma çalışması başlatan ve ortam dinlemesi yapan ekipler, ilk etapta Ali Barış Bozan’ı enkaz altından yaralı olarak çıkardı. Hastaneye kaldırılan Ali Barış Bozan’ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak olayın etkisiyle büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

Çalışmaları derinleştiren ekipler, molozların altında kalan diğer kardeş Ercan Bozan’ın ise cansız bedenine ulaştı. Talihsiz gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

BİR KARDEŞ İŞTEYDİ, ANNE VE BABA İLÇE DIŞINDA

Faciaya ilişkin yürek yakan detaylar da gün yüzüne çıktı. Üç kardeşin birlikte yaşadığı öğrenilen evde bulunan kardeşlerden Aycan Bozan’ın kaza anında işte olduğu için kurtulduğu belirtildi. Kardeşlerin anne ve babasının ise ilçe dışında ikamet ettiği öğrenildi.

Bölgedeki enkaz kaldırma ve güvenlik önlemleri sürerken, kazayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat devam ediyor.