Kuruyemişlerin besin değerleri ve içerdiği bileşenlerle beslenmeye katkı sağladığı belirtilirken, bazı türlerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olabildiği bildirildi. EatingWell platformunda yer alan habere göre, fıstık tüketimi kalp-damar sağlığını destekleyen özellikleriyle öne çıkıyor.

POTASYUM VE SODYUM DENGESİ ÖNE ÇIKIYOR

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre, 28 gram kabuksuz ve tuzsuz fıstık yaklaşık 162 kalori, 6 gram protein, 13 gram yağ (çoğunluğu doymamış), 3 gram lif ve yaklaşık 300 mg potasyum içeriyor. Potasyumun, vücuttaki fazla sodyumun atılmasını sağlayarak kan hacmini düşürdüğü ve damar duvarlarını gevşeterek kan basıncının korunmasında rol oynadığı ifade edildi.

Amerikan Kalp Derneği verileri ise 28 gramlık aynı porsiyon fıstıkta 2 mg sodyum bulunduğunu, bu durumun ürünü düşük sodyumlu bir potasyum kaynağı haline getirdiğini gösteriyor.

KALP SAĞLIĞI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Fıstığın bünyesinde barındırdığı tekli doymamış yağların, LDL (kötü) kolesterolü düşürmeye ve HDL (iyi) kolesterolü korumaya yardımcı olduğu aktarıldı. Araştırmalar, bu yağların damar esnekliği ile endotel hücre işlevlerini desteklediğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra fıstıkta bulunan gama-tokoferol, lutein ve polifenol gibi antioksidan bileşenlerin; serbest radikallere, oksidatif strese ve kronik iltihaplanmaya karşı koruma sağlayarak damar sağlığını desteklediği kaydedildi.

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, kan basıncının kontrolünde tek başına gıda tüketiminin yeterli olmadığını, bütünsel bir yaklaşımın gerektiğini vurguladı. DASH diyeti gibi meyve, sebze, tam tahıl ve az yağlı süt ürünleri ağırlıklı beslenme modellerinin tansiyon ve kolesterol seviyelerini düşürdüğü belirtildi.

Sağlık kuruluşları ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapılması.

Kan basıncını yükselten bu alışkanlıkların sınırlanması veya bırakılması.

TÜKETİM ÖNERİLERİ

Fıstığın 2–3 dakika hafifçe kavrularak atıştırmalık şeklinde tüketilebileceği; salatalara, yoğurda, smoothielere katılabileceği veya et yemeklerinde kaplama malzemesi olarak kullanılabileceği ifade edildi.

Diyetisyenler daha önce yaptıkları açıklamalarda, protein açısından zengin 8 kuruyemiş türünü sıralamış ve küçük porsiyonların dahi fayda sağladığını bildirmişti. Ayrıca günlük ceviz tüketiminin; omega-3, protein, lif ve melatonin içeriğiyle sağlığa katkı sunduğu aktarılmıştı.