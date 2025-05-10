Akıllara durgunluk veren olay Kütahya'da yaşandı. 19 yaşındaki Nagihan Uyğur bir yıldır kayıptı. Genç Nagihan'ın 22 yaşındaki kardeşi H.E.T., kardeşinin bulunması için Kütahya Emniyetine başvurdu. Nagihan 2024 yılı Nisan ayında evden ayrılmış ve o tarihten itibaren kendisinden haber alınamıyordu.

DAYISI ÖNCE İSTİSMAR EDİP SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Kütahya Emniyetinin yaptığı araştırma neticesinde Nagihan Uyğur'un iki kız kardeşi ve annesinin olaydan önce tutuklanarak cezaevine girdiği öğrenildi. Aralarında akrabalarının ve arkadaşlarının da olduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Soruşturmada polis ekipleri Nagihan'ın annesinin cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T., ile birlikte kaldığını ve o evde öldürüldüğünü öğrendi.

CESEDİ KUYUYA GÖMÜP ÜSTÜNE BETON ATMIŞ

2 katlı binaya ulaşan polis ekipleri giriş katta zeminde anormallik fark etti. Cumhuriyet Savcısının verdiği talimatle zemin kazıldı. Yapılan kazada üzeri kapatılan bir kuyuya ulaşıldı. Kuyuda yapılan aramada 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedine ulaşıldı.

CİNAYETTEN SONRA EVİ SATTI

Nagihan Uyğur’un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Nagihan Uyğur’un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nagihan Uyğur’un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur’un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan’ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

ANNE VE DAYI, KATİL ZANLISI

Öte yandan dayı Yaşar T.’nin Nagihan Uyğur’un babası Mehmet Uyğur’un 2011 yılında Hatay’da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur’un annesi Hatice Uyğur’un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya’dan sonra Kütahya’ya taşındıkları belirtildi.

İSTİSMAR AİLE TARAFINDAN BİLİNİYOR İDDİASI

Soruşturmada dosyasındaki ifadelerde, öldürülen Nagihan Uyğur’un, dayısı Yaşar T. tarafından aynı evde yaşadıkları dönem cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. Ayrıca dayı Yaşar T.’nin biri resmi nikahlı 2 eşinin bu durumu kabullenmediği ve genç kızı evde istemedikleri bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre, 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. önderliğinde evde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Nagihan Uyğur için ‘infaz’ kararı alındığı, dayı Yaşar T.’nin tutuklanan diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı iddia edildi.

Öte yandan Hatice Uyğur’un 2 kız çocuğu ise savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma sürüyor.