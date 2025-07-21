İzmir’in Çiğli ilçesinde eski eşi Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak vahşice öldürülen 45 yaşındaki Demet Akarsu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Akarsu’nun cenazesi, Gümüşpala Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Cenaze töreni boyunca gözyaşları sel oldu, ağıtlar yürekleri dağladı.

Anne Suna Polat’ın feryadı yürekleri parçaladı

Kızının tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulan anne Suna Polat’ın sözleri cenazeye katılanları derinden etkiledi. “Yavrum, 45 yaşında öldü. Doğançay’a gelin mi gidiyorsun? Yaktın yüreğimi. Hakkını helal et yavrum, beni dinlemedin. Yavrumun başını yedi. Hakkını arayın yavrumun!” diye feryat eden acılı anne, kızının ardından ağıtlar yakarak herkesi yasa boğdu. Demet Akarsu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından omuzlarda taşınarak Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.

Vahşetin ardından kan donduran ayrıntılar

Cinayetle ilgili şoke edici detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Olay anında alkollü olduğu ileri sürülen Halil Tezkorkmaz’ın, Demet Akarsu’yu kendisine dönmemesi halinde yakınlarına zarar vermekle tehdit ettiği, çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte genç kadını 31 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi. Ancak asıl dehşet, cinayetin ardından yaşananlarla ortaya çıktı. Tezkorkmaz’ın, cinayeti işledikten sonra çektiği fotoğrafları Akarsu’nun ablası Dilek Hınıslı’ya gönderdiği belirlendi.

Sabıkalarla dolu bir geçmiş

Cinayeti işleyen Halil Tezkorkmaz’ın sabıka dosyası ise kabarık. Ruhsatsız silah taşımaktan kasten yaralamaya, hatta kasten öldürmeye kadar birçok suçtan kaydı bulunan Tezkorkmaz’ın şiddet geçmişi bir kez daha gündeme geldi.

Kadına yönelik şiddet yine can aldı

Demet Akarsu’nun acı dolu ölümü, kadına yönelik şiddetin ne denli vahim bir noktada olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Aile bireyleri ve kamuoyu, faile en ağır cezanın verilmesini talep ederken; bu olay, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.