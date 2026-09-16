Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasını yapan ve bu yapılara eleman temin eden şahıslara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi.

18 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Suç örgütlerini özendirici ve övücü paylaşımlar yapan, örgütsel faaliyetler için tetikçi ve eleman arayışında olduğu tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Belirlenen 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

SUÇ TARİFESİ OLUŞTURMUŞLAR: GASP 250 BİN TL, KAÇAKÇILIK 11 BİN EURO!

Soruşturmada şebekenin sanal medya üzerinden kurduğu gizli mesajlaşma grubundaki kan donduran detaylar deşifre edildi. Şüphelilerin grup içinde organize olarak eylemleri için liste oluşturdukları ve şu başlıklar altında fiyat tarifesi belirledikleri saptandı:

Tetik ve yaralama işleri

Kundaklama işleri

Uyuşturucu ve sahte bilgi işleri

Gasp eylemleri: 250 bin TL

Yurt dışı kaçakçılığı: 11 bin Euro (Yaklaşık 618 bin TL)

Suç örgütlerine eleman devşiren ve sanal ortamda suç pazarı kuran 10 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.