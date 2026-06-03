Bursa’da aile içinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Osmangazi ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, tesisatçılık yaptığı öğrenilen Zafer Güngür (31) ile eşi Müjde Güngür (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. İddiaya göre, saldırı çiftin 10 yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşti. Göğsüne aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan Müjde Güngür, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Müjde Güngür’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Cinayet sonrası kaçan Zafer Güngür’ün yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, olayda kullandığı belirtilen bıçakla birlikte kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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