Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarının ardından, sosyal medya üzerinden organize olan çeteler yeniden gündeme geldi. Dün Kahramanmaraş'ta yaşanan vahşette 14 yaşındaki saldırgan 10 kişiyi öldürdü 16 kişi yaraladı. Vahim tablo sonrası sosyal medyada organize olan çete üyelerinin yeni okul ve şehirleri işaret etmesi tedirginlik yarattı.

ÇETENİN 100 BİN ÜYESİ VAR

Özellikle Telegram’da faaliyet gösteren “C31K” adlı grup başta olmak üzere, tehdit ve provokasyon içeren paylaşımlar nedeniyle birçok ilde gözaltı kararları alındı. Okullar, camiler ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırı planlarının konuşulduğu bu çetenin 100 bin üyesi bulunuyor.

YENİ OKULLARI İŞARET ETTİLER

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Telegram'da örgütlenen ve kendilerine "C7K" ile "C31K" adını veren çeteler, akılalmaz suçlara imza atıyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırılar sonrası çete üyelerinin yeni okul ve şehirleri işaret etmesi ise sosyal medyada tedirginlik yarattı.

GRUP KAPATILDI: 83 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Telegram'da provokasyon yapan adresler hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen ve yaklaşık 100 bin üyesi bulunan 'C31K' adlı grup kapatıldı. Öte yandan; 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı ve 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu gruplar sadece bireysel suçlarla değil, aynı zamanda organize suç faaliyetleriyle de gündeme geliyor. Telegram üzerinden yasa dışı sorgu sistemleri (panel) adı altında satılıyor, kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor ve kişisel veriler ifşa ediliyor. Grupların içi adeta reşit olmayan suç makineleriyle dolmuş durumda.

BÜTÜN DEĞERLERE SALDIRIYOLAR

Çetelerin zaman zaman hayvanlara da eziyet ederek sosyal medyada paylaştığı görüntüler infial yaratıyor. Herhangi bir kutsallarının olmadığını öne süren grup, zaman zaman Türkiye’nin milli ve dini değerlerini de hedef alıyor. Üyeler, kedilere işkence ederken çektikleri görüntüleri paylaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i yakıyor ya da şehit ailelerine hakaret ediyor.

KAN DONDURAN TEHDİTLER

Bununla da yetinmeyen grup üyeleri, silahlı görseller eşliğinde ailelere özel mesajlar göndererek "Kızının kafasını keseceğiz" gibi kan donduran tehditlerde bulunuyor. Özellikle kız çocuklarına nefretleri ile bilinen çete üyeleri '13-17 yaş arasındaki kızları hedef alıyor. Korkunç mesajlarda "bütün 13-17 yaş aralığındaki kızları intihar ettireceğiz" gibi ifadeler yer alıyor.

SAHTE KİMLİKLERLE YARGIDAN KAÇIYORLAR

Çete üyelerinin büyük bir kısmı, yasalara göre "suça sürüklenen çocuk" statüsünde. Sahte kimlikler, yurt dışı kaynaklı numaralar ve reşit olmamaları, saldırganları daha tehlikeli duruma getiriyor. Emniyet kaynaklarına göre, yaşadıkları "dokunulmazlık" algısı, suça yönelmelerinde etkili oluyor.

5 FARKLI İLDE BASKIN DÜZENLENDİ

Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü bir operasyonda, C31K grubuna yönelik 5 farklı ilde baskın yapılmış, 5 şüpheli tutuklanmıştı. Aynı yıl Ekim ayında düzenlenen başka bir operasyonda ise grubun yöneticileri arasında yer aldığı iddia edilen "Hz. Ebu Cehil" ve "Arda Bateman" kullanıcı adlı E.K. ve A.T. gözaltına alındı. Ancak 17 yaşındaki E.K. ev hapsine, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.