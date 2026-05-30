Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde meydana gelen olayda, uzun yıllardır birlikte yaşayan çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.
Gece saatlerinde yaşanan olayda, 72 yaşındaki Maya Ülker yaşamını yitirirken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 73 yaşındaki Ramazan Cantürk tutuklandı. Edinilen bilgilere göre olay, saat 03.00 sıralarında köyde bulunan evde meydana geldi.
72 YAŞINDAKİ KADINA SOPAYLA SALDIRDI
Yaklaşık 40 yıldır aynı çatı altında yaşayan Ramazan Cantürk ile Maya Ülker arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
İddiaya göre Cantürk, evde bulunan tahta sopayla Ülker’e saldırdı. Ağır darbeler alan yaşlı kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Maya Ülker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Ramazan Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ülker’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.