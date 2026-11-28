Kan donduran cinayet saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuk annesi Rabia Yeşildal, evine gelen Doğanay'ın evli ve üç çocuk babası olduğunu öğrenince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Doğanay, Yeşildal'ı Pınar Mahallesi'nde oturan annesine götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine birlikte evden çıkıp otomobile bindiler. Doğanay, belinden çıkardığı tabancayla Yeşildal'a araçta ateş etti. Başından vurulan Yeşildal hayatını kaybetti.

25 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLEN ŞEFİKA'NIN AKRABASIYDI

Rabia Yeşildal'ın, 25 gün önce eski eşi Osman Oruç (33) tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen Şefika Yeşildağ'ın (33) akrabası olduğu belirtildi. Rabia ile Şefika'nın çocukluklarının birlikte geçtiği bildirildi.

Yeşildal'ın cansız bedeniyle polis merkezine gelen Doğanay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yeşildal'ın cenazesi ise incelemenin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.