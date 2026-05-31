Son yıllarda sosyal medyada ve popüler kültürde geniş yer bulan kişilik analizlerine bir yenisi daha eklendi. Biyolojik birer veri olan kan grupları ile astrolojik doğum haritalarını temel alan burçlar arasındaki teorik ilişkiler, özellikle genç kuşaklar arasında ilgi odağı haline geldi. Bilimsel bir dayanağı olmamasına rağmen, Japonya’da yaygın olarak kullanılan "Ketsueki-gata" (Kan grubuna göre kişilik analizi) yöntemi ile Batı astrolojisindeki burç özellikleri yan yana getirilerek karakter uyumsuzlukları üzerine yeni teoriler üretiliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, farklı karakter yapısına sahip kan grupları ile belirli burçların temel özellikleri arasında çatışma alanları bulunuyor:

A GRUBU: DÜZEN VE KAOSUN ÇATIŞMASI

Japon kültüründe planlı, kuralcı ve sorumluluk sahibi olarak tanımlanan A grubu bireylerin, astrolojide fevri ve ani kararlarıyla bilinen Koç ve Yay burçlarıyla iletişimde zorlandığı ifade ediliyor. A grubunun yapısal düzen arayışının, bu burçların özgür ve plansız hareket tarzıyla uyuşmadığı belirtiliyor.

B GRUBU: ÖZGÜRLÜK İLE KURALLARIN SINIRI

Bağımsızlığına düşkün, kurallardan hoşlanmayan ve pratik zekasıyla öne çıkan B grubu kişilerin ise organize, detaycı ve kuralcı yapılarıyla bilinen Başak ve Oğlak burçlarıyla zıtlık yaşadığı öne sürülüyor. Analizlerde, B grubunun rahat tavırlarının, toprak grubunun eleştirel ve planlı yapısıyla sınırlandığı aktarılıyor.

AB GRUBU: MANTIK VE DUYGU DENGESİ

Hem mantıksal hem de değişken özellikleri bünyesinde barındıran analitik AB grubu bireylerin, yoğun duygusallıkları ve sahiplenici tavırlarıyla tanınan Yengeç ve Akrep burçlarıyla frekans tutturmakta güçlük çektiği iddia ediliyor. AB grubunun mesafeli yapısının, su grubunun derin duygusal beklentileriyle çeliştiği üzerinde duruluyor.

0 GRUBU: LİDERLİK VE GÜÇ SAVAŞI

Dışa dönük, hırslı ve liderlik özellikleriyle tanımlanan O grubu insanların, astrolojinin en inatçı ve baskın karakterleri arasında yer alan Aslan ve Boğa burçlarıyla karşı karşıya geldiği belirtiliyor. Her iki tarafın da net duruşları ve yönlendirme arzusu nedeniyle bu ilişkilerde fikir ayrılıklarının daha sık yaşandığı savunuluyor.

Uzmanlar, kan gruplarının biyolojik birer kalıtım, burçların ise astrolojik semboller olduğunu hatırlatarak; bu tür analizlerin toplumsal ilişkilerde kesin kurallar olarak görülmemesi, yalnızca eğlenceli birer karakter eşleştirmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.