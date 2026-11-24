Doğal şeker içermeleri nedeniyle kan şekeri yüksek olan pek çok kişi meyve tüketiminden kaçınıyor ancak uzmanlar, meyvelerin barındırdığı yüksek lif oranı sayesinde sindirimi yavaşlattığını ve özellikle protein ya da sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde kan şekerindeki ani yükselmelerin önüne geçilebildiğini belirtti.

Sağlık platformu Verywell’e değerlendirmelerde bulunan beslenme uzmanları, kan şekeri kontrolü sağlamak isteyen kişilerin meyveyi beslenme düzeninden tamamen çıkarması gerekmediğini, bunun yerine lif oranı yüksek ve şeker miktarı düşük seçeneklere yönelmesinin yeterli olduğunu ifade etti.

AHUDUDU

Diyetisyen Judy Simon, yüksek kan şekerini dengelemek için en etkili meyvelerden birinin ahududu olduğunu vurguladı. Bir su bardağı ahududunun yaklaşık 8 gram lif ve 14,6 gram karbonhidrat içerdiğine dikkat çeken Simon, sınırlı sayıdaki araştırmanın ahududunun yemek sonrası kan şekeri artışını baskılayabildiğini gösterdiğini aktardı.

Simon, lifin şeker emilimini yavaşlattığını belirterek, meyvelerin protein ve yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesinin glikoz seviyesindeki artışı daha da düşürdüğünü kaydetti.

AVOKADO

Uzmanların öne çıkardığı bir diğer meyve ise avokado. Yakın zamanda yürütülen çalışmalarda, düzenli avokado tüketen yetişkinlerde diyabet riskinin ve kan şekeri seviyelerinin daha düşük seyrettiği gözlemlendi. Diyetisyen Dorian Doss, kan şekeri kontrolü için tek bir meyve seçmesi gerekse tercihini sağlıklı yağ, lif ve düşük karbonhidrat içeriği nedeniyle avokadodan yana kullanacağını belirtti.

Yarım avokado ortalama 4,6 gram lif ve 6 gram karbonhidrat barındırıyor. Doss, yumuşak dokusu sayesinde avokadonun smoothie’lerden soslara, kızarmış ekmek ve kraker üzeri tariflerden tuzlu karışımlara kadar pek çok öğüne kolayca dahil edilebileceğini ifade etti.