FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu 2. maçında Kanada ile Katar, Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Kanada 6-0'lık skorla kazandı. Kanada’ya galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Larin, 29, 45+3 ve 90+2. dakikada David, 64. dakikada Saliba, 75’te de Mannadi kendi kalesine attı.

Katar’da 33. dakikada Ahmed ve 53. dakikada Madibo kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktılar.

Bu sonuçla birlikte Kanada'nın puanı 4 oldu. Katar 1 puanda kaldı. Grubun son haftasında Kanada, İsviçre ile karşılaşacak. Katar, Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak.