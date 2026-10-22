Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığını azaltma arayışları kapsamında bugün Ankara'ya geliyor.

Bu ziyaret, bir Kanada lideri tarafından Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret olma niteliğini taşıyor.

Ziyaret programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek olan Carney, savunma ve enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştiren bir bildiri imzalayacak.

MASADA NELER VAR?

Temaslara ilişkin değerlendirmede bulunan Türk bir diplomatik kaynak, iki ülke arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" düzeyine yükseltileceğini bildirdi.

İki lider, daha önce Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesinde serbest ticaret görüşmelerini başlatmıştı.

Carney, Kanada'yı Trump'ın gümrük tarifelerinden korumak amacıyla küresel ölçekte bir ticaret hamlesi yürütüyor.

Kanada Başbakanı, bu doğrultuda ülkesinin ABD dışındaki ihracatını 10 yıl içinde iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye ise bu süreçte savunma sanayisi, nükleer santraller ve madencilik sektörlerinde yatırım arayışını sürdürüyor.