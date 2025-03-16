Kanada Başbakanı'nın gelecek haftaya yönelik programı belli oldu. Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin en yakın müttefikleriyle ilişkilerini "güçlendirmek" ve Arktika güvenliğini yeniden teyit etmek amacıyla önümüzdeki hafta Paris, Londra ve Iqaluit'e seyahat edecek.

"Fransa ve Birleşik Krallık'a yapacağım ziyaret, en güçlü ve en güvenilir ortaklarımızdan ikisiyle ticaret, ticari ve savunma bağlarımızı güçlendirecek ve Nunavut'a yapacağım ziyaret, Kanada'nın Arktika egemenliğini ve güvenliğini güçlendirmek için bir fırsat olacak" dedi.

Carney , Cuma günü Kanada başbakanı olarak yemin etti .