Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkileri geliştirmek ve yeni iş birliği alanları oluşturmak amacıyla iki günlük resmi bir ziyaret kapsamında bugün Türkiye’ye geldi.

Temmuz ayında NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya gelen Carney’nin bu temasları, bir Kanada başbakanı tarafından Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk ikili ziyaret niteliğini taşıyor.

İLK ZİYARET ANITKABİR'E

Türkiye’deki temaslarının ilk durağında Anıtkabir’i ziyaret eden Mark Carney, mozoleye çelenk bırakarak anı defterini imzaladı. Carney, bu ziyaretiyle Anıtkabir’de çelenk bırakan ilk Kanada Başbakanı oldu.

Programı çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Kanada Başbakanı’nın, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a geçerek iş dünyası temsilcileriyle buluşması bekleniyor.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının ele alınması öngörülüyor.

GÜNDEMDE KRİTİK KONU, NÜKLEER

Kanada’nın Türkiye Büyükelçisi Marcel Lebleu, bu hafta Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, ziyaretin temel amacının iki liderin ortak bildirisiyle stratejik ortaklık sürecini başlatmak olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Lebleu; görüşmelerde enerji, nükleer santraller, sürdürülebilir madencilik ve savunma sanayisi alanlarındaki iş birliğinin ele alınacağını, ayrıca iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin yürütüleceğini ifade etti.

Nükleer alandaki iş birliği gündemde yer alırken Türkiye, Akdeniz kıyısında Rusya tarafından inşa edilen nükleer santrale ek olarak Karadeniz kıyısında ikinci bir nükleer santral kurmayı planlıyor.