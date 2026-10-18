CBC News’in haberine göre Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, Wainwright Askeri Üssü’nde çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi. McGuinty, olayda ölen ve yaralanan askerler bulunduğunu açıklarken yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Durumun hassasiyetini koruduğunu belirten McGuinty, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada askeri üste ciddi bir olay yaşandığını ve yangının büyük zarara yol açtığını belirtti. Carney, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü dile getirdi.

Başkent Ottawa’da daha sonra düzenlenen basın toplantısında güncel bilgileri paylaşan Carney, yangında 4 askerin hayatını kaybettiğinin doğrulandığını, çok sayıda askerin ise ağır yaralandığını açıkladı.

Yaşananları Kanada topraklarında barış döneminde görev yapan askeri birlikler açısından en büyük trajedilerden biri olarak değerlendiren Carney, federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

YANGIN ÜSSÜN DIŞINA DA YAYILDI

Alberta Başbakanı Danielle Smith, yangını “ciddi ve trajik” olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini ifade etti.

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi ise yangının askeri üssün sınırlarını aşarak çevreye yayıldığını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediğini bildirdi.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangının ardından bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ile Kanada Kraliyet Atlı Polisi, yangının çıkış nedenini ve olayın tüm ayrıntılarını belirlemek üzere soruşturma yürütüyor.