Kanada’nın Quebec eyaletinde meydana gelen helikopter kazası acı bir tabloya yol açtı.

KALKIŞTAN HIZLA SONRA DÜŞTÜ

Quebec eyalet polisinden yapılan resmi açıklamaya göre, özel bir helikopter Montreal yakınlarındaki Sainte-Brigide-d'Iberville bölgesinde kalkışını gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen kurtarma ekipleri, helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yetkililer, ilk incelemelere göre helikopterin kalkışın hemen ardından mekanik veya teknik bir sorun yaşadığı ve pistten fazla uzaklaşamadan çakıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Sivil havacılık ekipleri ve kolluk kuvvetleri kazanın kesin nedenini saptamak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.