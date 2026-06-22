Kanada'nın Montreal kentinde meydana gelen silahlı saldırı can kaybına yol açtı. Cote-des-Neiges semtinde gerçekleşen olayda biri polis memuru olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru da yaralandı.

Montreal Polisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği bildirildi.

Montreal Polis Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerden birinin polis memuru olduğunu belirterek, yaralı polis memurunun tedavi altına alındığını söyledi.

Şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Dagher, olayda kullanılan silahın ele geçirildiğini, ancak saldırının nedenine ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını kaydetti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Fréchette de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.