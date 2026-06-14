2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya gelen olan A Milli Futbol Takımı için geri sayım sürerken, Kanada'nın Vancouver şehri tarihi anlara sahne oluyor. Dev karşılaşma öncesinde dünyanın dört bir yanından ve Kanada'nın çevre eyaletlerinden gelen Türk taraftarlar, Vancouver'daki ünlü Jonathan Rogers Park’ta bir araya geldi.

SOKAKLAR TÜRKİYE DİYE İNLEDİ

Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı ve çevre caddeleri adeta bir festival alanına çeviren futbolseverler, renkli görüntüler oluşturdu. "Türkiye" sloganları ve marşlarla Vancouver sokaklarında adeta bir kırmızı-beyaz dalgası yaratan taraftarlar, millilere olan inançlarını ve desteklerini coşkulu tezahüratlarla haykırdı. Kanada basınında da ilgi odağı olan bu görkemli buluşma, tarihi Avustralya maçı öncesinde A Milli Takım için büyük bir moral depolama noktası oldu.