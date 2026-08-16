Türk asıllı Kanadalı Aslıhan Moralı, Ontario’nun Windsor kentinde düzenlenen Miss Universe Canada 2026 yarışmasında tacın sahibi oldu. Ancaster bölgesini temsil eden Moralı, elde ettiği birincilikle Kanada’yı uluslararası Miss Universe 2026 yarışmasında temsil edecek.

75 YILLIK MİRASIN PARÇASI OLDU

8 Ağustos’ta gerçekleşen yarışmanın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Moralı, Kanada Güzeli olarak uyanmanın uzun süredir hayalini kurduğu bir an olduğunu belirtti.

Moralı, kendisinden önce gelen 75 yıllık Kanadalı kadınların ardından bu mirasın bir parçası olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti.

“O KÜÇÜK KIZ BÜYÜDÜ”

Başarı hikâyesinde ailesinin Kanada’ya uzanan yolculuğuna da değinen Moralı, ailesinin hayatlarını iki valize sığdırarak yeni bir başlangıç yapmak için Kanada’ya geldiğini anlattı.

Moralı, çocukluğundan bu yana taşıdığı hayalin gerçeğe dönüşmesini ise “O küçük kız büyüdü” sözleriyle anlattı. Kanada’yı Miss Universe sahnesinde temsil edecek olmanın kendisi için hâlâ gerçeküstü hissettirdiğini belirten Moralı, bu yıl ve kendisine verilen fırsat için elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi.

TÜRK TOPLULUĞUNA TEŞEKKÜR ETTİ

Yarışmanın ardından Türk takipçilerinden gelen tebrik mesajlarını da karşılıksız bırakmayan Aslıhan Moralı, Türk toplumundan aldığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moralı, kimliğinin her iki parçasını da yeni bölümüne taşımaktan büyük anlam duyduğunu belirterek Türk topluluğuna sevgi ve destekleri için teşekkür etti. Kanada Güzeli unvanıyla şimdi gözler, Moralı’nın Kanada’yı temsil edeceği Miss Universe 2026 sahnesine çevrildi.