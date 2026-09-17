ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kanada’nın Avrupa Birliği’ne (AB) taraf üye olmasına izin verilmesinin “düşmanca bir eylem” sayılabileceğini belirterek Avrupa ülkelerine ek gümrük vergileri koyabileceğini söyledi.

Öneriyi “gülünç” olarak nitelendiren Trump, Kanada’yı da “berbat bir ticaret ortağı” olarak tanımladı.

Söz konusu açıklamalar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Kanada’yı birliğin ilk taraf üyesi yapmak için çalışacağını bildirmesinin ardından geldi.

'ÇOK CİDDİ VERGİ KOYARIM'

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin de katıldığı Avrupa Parlamentosu konuşmasında von der Leyen, Avrupa’nın özellikle Kanada başta olmak üzere benzer düşüncedeki demokrasilerle iş birliğini sıkılaştırması gerektiğini ifade etti.

Kanada’nın AB’ye taraf üye olması ihtimaline ilişkin soruya yanıt veren Trump, “Eğer bunu yaparlarsa, bunun herhangi bir şekilde düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem, çok ciddi gümrük vergileri koyarım ya da Avrupa ile birçok konuda ticareti durdururum. Dolayısıyla bunu yaparlarsa, Avrupa bunu kötü bir niyetle yaparsa —iyi bir niyetse sorun değil— kötü bir niyetse Avrupa’ya çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız” dedi.

Wall Street Journal yakın zamanda Kanada ve Avrupalı yetkililerin birlik ile yeni bir ilişki kategorisi olan taraf üyelik ihtimalini görüştüklerini haberleştirmişti. Avrupalı ve Kanadalı yetkililer, tam üyeliğin bir seçenek olmadığını ancak mümkün olan en yakın ilişkiyi kurmak istediklerini açıkladı.

KANADA VE ABD'NİN ARASI BOZULDU

Yakın müttefik ve ticaret ortağı olan ABD ile Kanada arasındaki ilişkiler son haftalarda giderek gerginleşti.

Trump, Kanada’nın yürürlüğe giren gümrük vergilerine misilleme olarak önümüzdeki haftalarda Kanada’dan birçok süt ürünü, alkollü içecek ve motosiklet ithalatını yasaklayan kararları imzaladı.

Ayrıca Kanada’ya uygulanan mevcut yüzde 50’lik gümrük vergilerinin kapsamını değiştirerek çimento, yol tuzu ve bazı hastane ürünlerindeki vergileri kaldırdı; buna karşın arazi araçları, tekneler ve peynirlerin de aralarında bulunduğu diğer ürünlere yüzde 50 vergi uyguladı.

İki ülke Ağustos ayı sonlarında bir ticaret anlaşmasına varmaya yaklaşmış ancak görüşmeler son dakikada çökmüştü.

Trump, ardından ABD-Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü’nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştiren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.