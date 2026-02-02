Kanada'nın Ontario eyaleti, Trenton yakınlarındaki Highway 401 kara yolunda şiddetli kar fırtınasının tetiklediği korkunç bir zincirleme kazaya sahne oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle yaklaşık 50 aracın birbirine girdiği kaotik ortamda, iki dev tırın arasında sıkışan bir otomobil aniden alev aldı.



ALEVLERİN ARASINA DALDI, CAMI ELİYLE KIRDI

Olay yerinde bulunan ve kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü olan 40 yaşındaki Türk vatandaşı Işık A., yanan otomobildeki kadın sürücünün mahsur kaldığını fark edince saniyelerle yarış başladı. Görgü tanıklarının ve itfaiye ekiplerinin aktardığına göre, hiç tereddüt etmeden alevlerin arasına dalan Türk sürücü, otomobilin camını çıplak eliyle kırdı.

Aracın tamamen yanmasından saniyeler önce kadın sürücüyü dışarı çekmeyi başaran Işık A., bu cesur müdahalesi sırasında elinden yaralandı. Olay yerindekiler, Türk şoförün bu fedakarlığı olmasaydı sonucun çok daha trajik olabileceğini belirtti.



TIP GEÇMİŞİ HAYAT KURTARDI

Yaklaşık dokuz yıl önce Kanada’ya yerleştiği öğrenilen ve soyadının açıklanmasını istemeyen Işık A.'nın olay sırasındaki profesyonel ve soğukkanlı tavrının tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Kahraman sürücünün Türkiye’de bir süre tıp eğitimi aldığı, daha sonra mühendislik bölümünü tamamladığı ve ileri düzeyde ilk yardım bilgisine sahip olduğu öğrenildi.

Kanadalı yetkililer, Işık A.'nın gösterdiği üstün cesaret nedeniyle "kahraman" olarak nitelendirildiğini ve kendisine resmi bir takdir verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Türk sürücünün davranışı ülke basınında geniş yankı uyandırdı.