Turkish Voice of Canada Youtube kanalında yer alan video habere göre Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu bir ödevde seçilecek diktatörlerin listesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 'Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna hakaret niteliğindeki ödevi gören Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği ise, harekete geçti.

MÜDÜR BİLGİSİZ, BAKAN İLGİSİZ

Kanada'nın Elbarta eyaletinde, Edmonton kentinde bir liseye giden 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini "diktatörler listesinde" gördükten sonra, inanamayarak ebeveynleri Nazan ve Raamazan Güvenç'e gösterdi.

Bunun üzerine okul müdürüyle konuşan aile, durumu şöyle özetledi:

"Okul müdürüne mail attık. Atatürk’ün kim olduğunu, özelliklerini ve neden bu listede olmaması gerektiğini anlattık. Ancak müdürün Atatürk hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yine de memnuniyetini belirtti ve randevu verdi."

Aile, müdürün bu skandal ödevle ilgili olarak son derece ilgisiz kaldığını belirtti.

Ancak tek ilgisiz kalan, müdür olmadı. Zira İrep Çakır'ın soruları üzerine Alberta eyaleti Eğitim Bakanı Demetrios Niceolaides de benzeri bir tavır takındı.

Eğitim Bakanlığı basın sözcüsü “Atatürk, Alberta müfredatında bir diktatör olarak anılmamaktadır. Alberta Eğitim Bakanlığı müfredatı geliştirmekten, yerel okul yönetimleri ise bu müfredatın öğretilmesinden sorumludur. Okul yönetimleri, öğrencilerin müfredatı öğrenmeleri için en uygun sosyal bilgiler materyallerini seçme konusunda özgürlük, esneklik ve sorumluluğa sahiptir. Öğretmenler, hangi kitapların, filmlerin ve diğer sınıf materyallerinin kullanılacağına dair profesyonel kanaatlerini kullanarak karar verirler. Velilerin belirli endişeleri olduğunda, çocuklarının öğretmenleri ve okul müdürleriyle görüşme yapmaları teşvik edilmektedir” açıklamasını yaptı

Skandal sonrası Eğitim Bakanı'nın sorumluluğu müdüre ve öğretmene yükleyerek geri çekilmesi, bunun yanında Atatürk'e 'diktatör' denmesini 'profesyonel kanaat' olarak tasvir etmesi, skandalın boyutunu arttırdı.

ÖDEV GÖZDEN GEÇİRİLİYOR, BÜYÜKELÇİLİK DEVREDE

Bu esnada yetkililerle görüşmelerine devam eden Güvenç ailesinin, Alberta Devlet Okulları Eğitim Danışmanı Kim Smith ile görüştü.

Görüşmeden sonra Smith, “Velilerin çocukların eğitimiyle olan ortaklığını çok önemsiyoruz. Her zaman dinlemeye ve öğrenmeye hazırız. Okul, bugün aile ile açık, dürüst ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Hep birlikte öğrenmeye devam ettiğimizi kabul ediyoruz. Aileleri, çocuklarının okulda ne öğrendiğine dair her türlü soru veya endişelerini bizimle paylaşmaları için teşvik ediyoruz. Okul, bu ödevi gözden geçirme sürecine başlamış olup dinlemeye, öğrenmeye ve geri bildirimleri değerlendirmeye devam edecektir. Bu araştırma projesinin amacı, öğrencilerin dünya liderleri hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve kendi çıkarımları yapmalarıdır. Ödevin yönergeleri sınıfta sözlü olarak verilmiştir. Yazılı materyalin ise bu amacı daha iyi yansıtabilmesi için revizyona ve daha fazla bağlama ihtiyaç duyduğunu kabul ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ancak bu açıklama, şok edici skandalın boyutunu küçültmekten öteye gitmedi. Açıklamayı değerlendiren İrep Çakır, “Dersin adı ‘Diktatörler’. Kendi içinde çelişen, son derece sorunlu bir açıklama. Nasıl kıvıracağını bilemeyen bir okul kurulu cevabı var" sözleriyle açıklamayı değerlendirdi.

Bu esnada, Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği, rezilliğe karşı sessiz kalmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, açıklama yaptı.