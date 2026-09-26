Söz konusu tasarının, Kanada üretimi askeri ekipmanların başka ülkeye ihraç edilip ardından İsrail’e ulaşmasına imkan tanıyan yasal boşluğu kapatmayı amaçladığı bildirildi. Bölgesindeki seçmenlerin kaygıları nedeniyle tasarıya destek verdiğini ifade eden Casey, Avam Kamarası’nda reddedilen tasarıya oy veren 15 Liberal Parti milletvekili arasında parlamenter sekreterlik makamında bulunan tek isimdi. Perşembe günü Başbakanlık Ofisi’nden gelen telefonla görevden alınan Casey’nin yerine Quebec Milletvekili Sophie Chatel atandı.

Tasarıyı sunan Kwan, yaşananların kaygı verici olduğunu belirterek, “Bir Parlamenter Sekreter, işini yapmak ile vicdanının sesini dinlemek arasında seçim yapmak zorunda kalmamalıdır” ifadelerini kullandı. Kwan, milletvekillerinin sadece vicdanlarına göre oy kullandıkları için sorumluluklarını kaybetme korkusu yaşamamaları gerektiğini vurguladı.

Haaretz'den İsrail Hükümetine Eleştiri İsrail merkezli Haaretz gazetesi ise yayımladığı başyazıda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in konumunu “görülmemiş bir dip noktaya” getirdiğini kaydetti. Gazete, Netanyahu’nun Amerikan siyasetine açıkça müdahale etmesinin ülkenin Demokratlar arasındaki konumunu çökerttiğini, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de Cumhuriyetçiler arasındaki itibarı “yeni bir dip noktaya” taşıdığını ifade etti.

Başyazıda; İran’a karşı yürütülen savaş, artan benzin fiyatları, aşırı sağcı yerleşimcilerin şiddet eylemleri ile Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Hristiyan topluluklara verilen zararların Amerikalıların eleştirilerine yol açtığı aktarıldı. ABD’de yapılan son kamuoyu araştırmalarının İsrail’e yönelik olumlu tutumda “keskin ve görülmemiş bir düşüş” gösterdiğine dikkat çekilen yazıda, Netanyahu’nun yapacağı “hiçbir şatafatlı konuşmanın bu kasvetli gerçekliği örtbas edemeyeceği” vurgulandı. Gazete, imajdaki bu bozulmanın ABD ile ilişkilerin geleceği açısından doğuracağı sonuçların anlaşılması gerektiği uyarısında bulundu.