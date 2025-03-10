Kanada’nın iktidardaki Liberal Partisi, eski merkez bankası başkanı Mark Carney’i yeni lideri ve ülkenin başbakanı olarak seçti.

Pazar günü açıklanan sonuçlara göre Carney, yarışta ezici bir üstünlük sağlayarak 131.674 oy ve yüzde 86 destek oranıyla galip geldi.

Eski başbakan Justin Trudeau’nun maliye bakanı Chrystia Freeland ise yalnızca 11.134 oy alabildi. Trudeau, Ocak ayında parti içi huzursuzluk ve halkın desteğini kaybetmesi sebebiyle istifa etmişti.

Carney, Liberal Parti'yi yeniden birleştirmeyi ve ekonomik istikrar ile sosyal adaleti ön planda tutan bir yönetim anlayışı benimsemeyi vaat etti. “Kanada’yı herkes için daha güçlü bir ülke haline getirmek için buradayım” dedi.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN BAŞBAKAN

Carney’nin dönemi, ABD vergilerinin gölgesinde başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ihracatına geniş çaplı tarifeler getirme tehdidinde bulundu ve Kanada'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olması gerektiğini söyledi.

Carney, seçim kampanyası boyunca Trump’ın ekonomik baskısına karşı duracak en deneyimli aday olduğunu vurguladı. “Amerikalılar bize saygı gösterene kadar tarifeleri yürürlükte tutacağız” diyerek ticari ilişkilerde bağımsız bir çizgi izleyeceğini belirtti.

Ülkesinin yeni ve güvenilir ticaret ortakları bulması gerektiğini savunan Carney, ekonomiyi güçlendirmek için G7 içinde en dinamik büyümeyi sağlayacak politikalar geliştirme sözü verdi.

Liberal Parti’nin anketlerde muhafazakar rakibi Pierre Poilievre’ye karşı geride olduğu uzun süredir biliniyordu. Ancak Trump’ın Kanada’ya yönelik söylemleri ve Carney’in başbakanlık koltuğuna oturması siyasi dengeleri değiştirdi.

Ottawa merkezli araştırma şirketi Abacus Data’nın CEO’su David Coletto, “İki ay önce Liberal Parti liderliği çıkmaz bir yol gibiydi. Trump sayesinde Carney, dördüncü kez üst üste Liberal Parti’yi zafere taşıma şansına sahip oldu” diye konuştu.

Çarşamba günü yayımlanan Angus Reid anketine göre, Kanadalıların yüzde 43’ü Carney’nin Trump ile mücadele etmek için en iyi isim olduğunu düşünürken, yüzde 34’ü Poilievre’yi destekledi.

PEKİ MARK CARNEY KİM?

Carney’in liderliğe olan ilgisi, Trudeau yönetiminin göç politikaları, yaşam maliyetleri ve konut krizine yönelik tepkiler nedeniyle anketlerde zayıfladığı dönemde artmıştı.

Eski Kanada ve İngiltere Merkez Bankası başkanı olarak ekonomik kriz yönetiminde deneyimli bir isim olan Carney, aynı zamanda Brookfield Asset Management’ın başkanlığını yürütüyordu ve BM İklim Eylemi ve Finans Özel Temsilcisi olarak görev yapıyordu.

Başbakanlık görevini üstlenmesi halinde tüm kurumsal bağlarını keseceğini ve mal varlıklarını güvence altına alacak bir fon sistemine devredeceğini açıkladı. Seçimlere kısa bir süre kala Carney’in hızlı bir şekilde halkın desteğini pekiştirip pekiştiremeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.