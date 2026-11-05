Kanada'nın Pasifik kıyısındaki İngiliz Kolumbiyası eyaletine bağlı Bella Coola bölgesinde, sanat terapisti Jenny Balcarras ve 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in ayı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İngiliz Kolumbiyası Yaban Hayatı Koruma Hizmeti müfettişi Jeff Tyre, yayımladığı video mesajında Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve koruma görevlilerinin arama çalışmalarında ikinci cesede ulaştığını açıkladı. Yetkililer, saldırıya birden fazla bozayının karışmış olabileceğini bildirdi.

Tyre, olayda birden fazla ayının yer alıp almadığının henüz netleşmediğini ve bölgede yakalanan tüm ayıların değerlendirmeye alınacağını söyledi. Saldırıya karışan ayıları yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirten Tyre, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla eyalet kuralları uyarınca yakalanan hayvanların itlaf edileceğini açıkladı.

PAZAR GÜNÜ KAYIP İHBARI YAPILMIŞTI

Anne ve kızından haber alamayan aile üyeleri, pazar günü kayıp ihbarında bulunmuştu. Aile yakınlarından Mary Melissa Smith, Balcarras'ın hayatında yeni bir sayfa açmak için kısa süre önce Bella Coola'ya taşındığını anlattı. Balcarras'ın geride üç yetişkin çocuk ve bir torun bıraktığı belirtildi.

Orta Kıyı Öğretmenler Derneği de sosyal medya açıklamasında, Balcarras'ın ağustos ayında danışman olarak okul topluluğuna katıldığını bildirdi. Dernek, Balcarras'ın öğrencilerin refahı için öğretmenler ve diğer personelle yakın iş birliği içinde çalıştığını aktardı.

BİR YIL ÖNCEKİ SALDIRIDA DÖRT KİŞİ AĞIR YARALANMIŞTI

Aynı bölgede yaklaşık bir yıl önce de 20 ilkokul öğrencisi ve öğretmenden oluşan bir gruba bozayı saldırmıştı. Geçen yıl kasım ayında gerçekleşen saldırıda bir yetişkin ile üç çocuk ağır yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren ayı yakalanamamıştı.

HALKA PATİKADAN UZAK DURMA ÇAĞRISI

Calgary merkezli ayı güvenliği uzmanı Kim Titchener, sosyal medyadaki kayıp ihbarlarını gördüğünde bölgenin yapısı nedeniyle ayı saldırısından endişe ettiğini söyledi. Bella Coola'nın geniş bozayı ve siyah ayı nüfusuyla bilindiğini belirten Titchener, bölge sakinlerinin evlerinin yakınında ayı görmesinin sıradan bir durum olduğunu dile getirdi.

Titchener'a göre yaşam alanlarının kaybolması, kuraklık ve iklim değişikliğinin yol açtığı besin sıkıntısı, İngiliz Kolumbiyası'ndaki ayı nüfusu üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Bu durum, insanlarla ayıların daha fazla karşı karşıya gelmesine neden oluyor.

Yetkililer, halkın saldırının gerçekleştiği Snootka patika sisteminin batı alanından uzak durması gerektiğini vurguladı. Bölge halkı ve Nuxalk Kabilesi ile temasın sürdüğü bildirildi.