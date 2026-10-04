Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin işgal ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı. Carney, bu riskin düşük olduğunu vurgulasa da, Donald Trump'ın gümrük vergileri ve Kanada'yı "51. eyalet" yapma çağrıları, ülkeyi savunma planlamasına itti.

Carney, "Risk az, ihtimal son derece düşük, ancak tüm ihtimalleri değerlendirmek benim sorumluluğum" dedi. Trump ise geçen yıl Kanada'ya karşı güç kullanılmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu söylemişti.

KORKU VE TARİHSEL DENEYİMLER

Kanadalıların zihninde ABD işgali korkusu yeni değil. Kanada Savaş Müzesi araştırmacısı Tim Foran'a göre, Kanada kimliğinin temeli, 18. ve 19. yüzyıllarda ABD'nin yayılmacılığına karşı direniş üzerine kuruldu.

Kanada, İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin birleşmesiyle kuruldu. Ancak ABD, 1775'te Montreal'i ele geçirmiş ve Quebec'i neredeyse fethetmişti. 1812 Savaşı'nda ise Amerikalılar, o dönem Yukarı Kanada ve Aşağı Kanada olarak bilinen bölgelere defalarca saldırdı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Kanada, ABD ile yeniden savaş ihtimaline karşı gizli planlar hazırlamıştı. Ordudaki generaller, sınır şehirlerindeki köprü ve otoyolları fotoğraflayarak istihbarat toplamıştı.

GÜNÜMÜZDEKİ SAVAŞ SENARYOSU

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde 34 yıl görev yapmış Korgeneral Christopher Coates, Kanada ile ABD arasında bir savaşın "hayal edilmesi neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.

Coates, "Tüm kariyerim boyunca askeri operasyonlarda yer aldım ve ABD topraklarından askeri bir saldırı gelebileceği ihtimalini asla aklımıza getirmedik" dedi.

Ancak Coates, bir saldırı olursa bunun silahlarla değil, siber savaş gibi gizli yöntemlerle başlayacağını düşünüyor.

Globe and Mail gazetesine göre, Kanada ordusunun modellemesine göre bir ABD saldırısı, Kanada'nın stratejik noktalarını bir hafta içinde ele geçirebilir. Kanada kuvvetleri, gerilla savaşına başvurmak zorunda kalabilir.

Fransa ve İngiltere gibi müttefiklerin Kanada'ya destek vereceği belirtiliyor. Bu teorik model, Kanada'nın 100 yıldır ilk kez bir Amerikan saldırısına karşı planlama yaptığı anlamına geliyor.

ABD'NİN DE ZORLANACAĞI BİR SENARYO

New Haven Üniversitesi'nden ulusal güvenlik doçenti Matthew Schmidt, ABD'nin Kanada'yı işgal etmesinin düşük ihtimal olduğunu, ancak Kanadalıların hazırlık yapmasının küresel düzenin değiştiğinin bir işareti olduğunu belirtti.

Schmidt, "Kanada'yı işgal emri verilirse çok sayıda Amerikalı subay istifa ederdi" dedi. Kanadalı ve Amerikalı askerlerin düzenli olarak birlikte eğitim yaptığını ve birbirlerine saygı duyduğunu vurguladı.

Schmidt'e göre, ABD'nin olası bir saldırısı petrol ve mineraller gibi kaynakları ele geçirmek ve siyasi liderliği ortadan kaldırmak üzerine odaklanabilir. Ancak Kanada askerlerinin de karşılık verebilecek kapasitede olduğunu söyledi.