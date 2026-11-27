ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet olması gerektiği" yönündeki görüşünü destekleyen açıklamalarda bulunan ABD'nin Kanada Büyükelçisi Pete Hoekstra'nın ülkeden sınır dışı edilmesi için resmi adım atıldı.

Politico'nun haberine göre, Kanadalı milletvekili Elizabeth May, yaklaşık 290 bin kişinin imzaladığı sınır dışı dilekçesini Kanada Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasına teslim etti.

Dilekçeyi Avam Kamarasına sunmasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan milletvekili Elizabeth May, Büyükelçi Hoekstra'yı "Kanada tarihindeki en diplomatik olmayan diplomat" sözleriyle tanımladı.

May, Kanada hükümetinden büyükelçiyi "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmesini ve diplomatik faaliyet yürütme yetkisini iptal etmesini talep etti.

Kanada'daki yasal prosedürler gereği, Avam Kamarasına sunulan dilekçelere hükümetin resmi olarak yanıt vermesi gerekiyor.

Süreci başlatan kriz, Büyükelçi Pete Hoekstra'nın Başkan Trump'ın Kanada'yı "ABD'nin 51. eyaleti" olarak nitelendiren ifadelerini desteklemesi ve normalleştirmesiyle tırmanmıştı.

Hoekstra, Haziran 2025'te verdiği bir röportajda, Trump'ın söz konusu ifadelerinin egemenliğe yönelik bir tehdit taşımadığını savunarak bunu bir "sevgi ifadesi" olarak değerlendirmişti.

Kanada kamuoyunda tepkiye yol açan bu açıklamaların ardından, büyükelçinin görevden alınması amacıyla başlatılan kampanyada yaklaşık 290 bin imza toplanmıştı.