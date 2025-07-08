Ali Can POLAT

Türkiye, muhalefete operasyonları ve her geçen gün büyüyen ekonomik krizi konuşurken iktidar Kanal İstanbul projesinde adım adım ilerliyor. Daha önce imar planlarındaki değişiklikle yeni imara açılan bölgede itirazlar değerlendirilmeden, planın detayları açıklanmadan jet

hızıyla ihaleye çıkıldı.

Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın yaptığı sosyal medya paylaşımında 1 haftada 7 ihale ilanı yayınlandığını ve bu yeni bölgeye şimdiden 7.422 adet konut yapılmasının kesinleştiğini söyledi. Çılğın, “Planların kesinleşmesi için askı süresinin son bulması ve itirazların değerlendirilerek neticelendirilmesi gerekiyor. Fakat TOKİ, askı ve itiraz süreci devam eden, henüz kesinleşmemiş bu plana göre ihaleler yayınlayarak kimseyi umursamadığını beyan etmiş oluyor” dedi.

İHALEYE GÖRE PLAN YAPIYORLAR

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Cem Ceylan da planların netleşmemiş olmasına dikkat çekerek, iktidar kanadının buradaki hızlı adımlarının sorgulanması gerektiğini belirtti. Ceylan şunları söyledi: “Buradaki planlara açılmış davalar var. Bu davaları da yüzde 90 oranda biz kazanacağız biliyoruz. Ama bu itirazlar sonuçlanmadan bir an önce şantiyeleri başlatmak hatta mümkünse binaları ayağa kaldırmak istiyorlar. Böylece mahkeme buraların hukuksuz yapılar olduğunu tescillese de ‘yıkımda kamu zararı oluşacağı’ algısını yapacaklar. ‘Bizim diktiğimiz binaları yıkıyorlar’ diyecekler. Bu yüzden de kesinleşen plana göre ihaleye çıkacaklarına ihaleye göre plan hazırlayacaklar.”

Ceylan, hazine arazilerine yapılan bu inşaatların bölgedeki özel mülklere inşaatın da önünü açacağını, buradaki arazi sahiplerinin AVM, otel bile yapabileceğini söyledi.

Yeni imar bölgesine 265 dükkan 5 cami 1 okul yapılacak

Son bir haftada çıkılan ihalelere bakıldığında bu bölgede farklı etaplarda toplamda 7.422 konutun yanı sıra 265 ticari dükkan, 5 cami yapılacakken yalnızca 1 adet ilkokul yapılacak. İhaleler temmuz sonunda başlayıp 8 Ağustos’a kadar sürecek.

Yerliye kıyak yabancıya da açık olacak

E-ihale olarak gerçekleştirilecek olan ihale bilgilerinde ihaleye yabancı şirketlerin katılabileceği bununla birlikte yerli katılımcılara avantaj uygulanacağı da belirtildi.

İhale bilgilerinde “Yabancı İstekli Katılımına Açık”, “Yerli İstekliye/Yerli Malına Avantaj Uygulanır”, “Alt Yüklenici Çalıştırılabilir”, “Fiyat Farkı Verilecek” gibi ifadelere yer verildi. Öte yandan bölgede yaratılacak nüfusun planlanandan çok daha fazla olacağını belirten Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın, “Şimdiden bu güzergahta toplam 31 bin 572 konutta, 98 bin kişi yaşayacak” dedi.