Ali Can POLAT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na operasyon yapılmasından bu yana hız kazanan Kanal İstanbul güzergahındaki inşaatlarda yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dün bölgedeki 2.5 milyon metrekarelik alanı imara açtı. Askıya çıkan imar planı için 15 günlük süre verilmesi “Oldubittiye getirecekler” yorumlarına sebep oldu. İSKİ, Kanal İstanbul güzergahında kalan Sazlıdere Barajı çevresindeki TOKİ inşaatlarının kaçak yapı statüsünde olduğunu belirterek yıkım emri göndermişti. Yıkımdan günler önce mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İSKİ yıkım için yargı kararı beklerken Bakanlık yine barajın dibinde yeni bir alan için imar değişikliğine gitti.

Ne bu acele?

Hadımköy ve Sazlıbosna arasındaki bu devasa alanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülmekte olan “250 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında yapılaşmaya açıldığı belirtildi. İmar planı raporunda, yapılaşmaya açılan alanın “İstanbul Yenişehir (Avrupa Yakası) Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 3. Etabına ilişkin İmar planları sınırları içerisinde” yer aldığı ifade edildi. Alanın yüzde 18’i özel mülkiyetken, yüzde 42’sinin Hazine arazisi, yüzde 30’unun ise TOKİ arazisi olduğu belirtildi. Sazlıbosna köylüleri, “30 gün olması gereken askı süresi, 15 gün olarak belirtilmiş. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getiriyorlar” dedi.

ÇİVİ ÇAKMAK BİLE YASAK

İçme Suyu Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne göre, Sazlıdere Barajı’nın havzasında bulunan bu alanlara herhangi bir inşaat faaliyetinde bulunmak yıllardır yasak. Ancak AKP yasak dinlemiyor.