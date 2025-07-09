Türkiye, seçilmiş belediye başkanlarına operasyon, yüksek enflasyon yüksek faiz ve hergün gelen zamlarla boğuşurken iktidara yakın şirketlerin talan bölgelerindeki işleri rayında gidiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının hemen ardından Kanal İstanbul güzergahında başlayan inşaatlarda da durum aynı. İktidarın sevdiği inşaat şirketlerinden Haldız Holding de bu bölgeden iki ihale almıştı. Aradan geçen 3 ayda bugün inşaatların üçüncü katını çıktığı görüldü.

VERGİ YOK İHALE BOL

Üst üste üç yıl tek kuruş vergi ödemeyen şirket, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte ihaleyi aldı ve hemen inşaata başladı. İnşaat tabelasındaki bilgilere göre Haldız Holding, inşaat yapacağı arsayı tam da İmamoğlu’nun tutuklanmasından 10 gün sonra, 2 nisanda hemen inşaata başladı. 2 bin 182 konut, 52 dükkan için 4.7 milyar TL’lik iki ihale aldı. Bu tablo, “Rant hırsı yaşam hakkının önüne geçti” dedirtti.

Kanal İstanbul çevresine yapılacak inşaatta başlayan Haldız İnşaat, 19 Haziran’da temeli için betonunu döktüğü dairenin 8 Temmuz’da üçücü katını yükseltiyor. Şirket, İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna’da iki ihale aldı. Bunlardan biri 1.044 konut ve 37 dükkandan oluşan 6’ncı bölge 2’nci etap ihalesi, diğeri de 1.138 konut ve 15 adet dükkandan oluşan 7’nci bölge ihalesi. Haldız TOKİ’nin Tuzla’da gerçekleştireceği konutların ihalesini de kazandı.

3 yıl vergi ödemedi

Kanal bölgesinde binalarını yükselten Haldız Holding’e bağlı Haldız İnşaat 2021, 2022 ve 2023 yıllarında devlete tek kuruş vergi ödemedi. Üç yıl üst üste zarar beyan eden şirket, kamu kaynaklarından milyarlık ihaleler almaya devam ederken, devlet kasasına katkıda bulunmadı.