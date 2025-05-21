Körfez ülkelerine 'milyarlarca dolarlık yatırım fırsatı' olarak sunulan Kanal İstanbul projesi, son yıllarda çok sayıda Arap ülkesinin kanal güzergahından arsa toplamaya başlamasına neden oldu.



KUVEYT'Lİ ŞİRKET, KANAL İSTANBUL'A SERVET AKITTI



Patronlar Dünyası'ndan Eyüp Serbest'in haberine göre; Kuveyt'in en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Tamdeen Grup,Türkiye’de kurduğu Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret şirketiyle Kanal İstanbul güzergahında toplam büyüklüğü 164 bin 446 metrekareye ulaşan arsalar satın aldı.



SAHTE İMZAYLA DOLANDIRILDILAR



Şirketin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq’un imzalarını taklit eden Kahraman K., 2025 nisan ayında sahte yönetim kurulu kararı ve karar defteri hazırlayarak bunları noterden tasdik ettirdi ve şirketi kendi üzerine aldı. Şirketin yönetim kurulundaki bu önemli değişiklik Ticaret Sicil Gazetesi’nde de yayınlandı.



GERÇEK 'ARSA SATIŞI' SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık, Shurak Al Ajdad şirketine ait arsalardan birinin satılmak istemesi üzerine ortaya çıktı. Şirketin Türkiye’deki yetkilileri durumu hemen Kuveyt’teki patronlarına bildirdi.

MAHKEME ŞİRKETE KAYYUM ATADI

Shurak Al Ajdad şirketinin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq avukatları aracılığıyla Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, dolandıcılıkla şirketlerinin ele geçirildiğini, şirkete ait tüm mallara ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koyulmasını istedi.

Mahkeme tapu müdürlüklerine yazı yazarak şirketin tapularına satılamaz kaydı koydu ve şirkete kayyım atadı. Ayrıca dolandırıcılık iddialarıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.







