İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonun ardından hız kazanan Kanal İstanbul Projesi kapsamında açılan yeni ihalelerle yapılacak konut sayısı artınca, bölgenin ulaşımında en önemli rolü üstlenecek garantili otoyol projesini yürüten Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak’ın müşterisi de artacak.
İnşası devam eden Nakkaş otoyolunun, yapılan yeni konut projeleriyle bölgede artacak nüfus için yeterli olmayacağı belirtiliyor.
Kanal İstanbul güzergahındaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş Başakşehir kesimini yapan Ilıcak, 45 kilometre uzunluğundaki projede 8 kavşak, 7 viyadük ve bir köprü inşa ediyor.
Bölgede imara açılan yeni alanlar ve artan konut inşaatlarıyla yeni bağlantı yollarına ihtiyaç duyulabileceği ifade ediliyor.