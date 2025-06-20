Kanal İstanbul güzergahını imara açan ve son olarak 6 bin lüks konutluk dev bir alanı da TOKİ’ye tahsis eden iktidarın, vergi ödememe rekortmeni diye anılan bir şirkete 4.7 milyar liralık iki etap konut ihalesi verdiği ortaya çıktı.

2182 KONUT, 52 DÜKKAN

Haldız İnşaat, Ocak ayının başında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna’da iki ihale aldı. Bunlardan biri 1044 konut ve 37 dükkandan oluşan 6. Bölge 2. Etap ihalesi, diğeri de 1138 konut ve 15 adet dükkandan oluşan 7. Bölge ihalesi. Haldız TOKİ’nin Tuzla’da gerçekleştireceği konutların ihalesini de kazandı. Tuzla’daki ihalede de 745 konut ve 116 adet dükkan var.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİ

Ancak Haldız İnşaat’ın bir özelliği daha var. Şirket, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında devlete tek kuruş vergi ödemedi. Üç yıl üst üste zarar beyan eden şirket, kamu kaynaklarından milyarlık ihaleler almaya devam ederken, devlet kasasına katkıda bulunmadı. Bu durum, kamuoyunda “ihale şampiyonu” olarak anılan Macit Haldız’ın ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu tartışmalarını alevlendirdi.

İmamoğlu tutuklandı 10 gün sonra arsaya girdi

İnşaat tabelasındaki bilgilere göre Haldız Holding, inşaat yapacağı arsayı tam da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından 10 gün sonra, Nisan ayının 2’sinde teslim aldı ve hemen inşaata başladı.

AKP’li olarak bilinen işadamı Macit Haldız’a ait inşaat şirketi, kamudan aldığı pek çok ihale ile biliniyor. Haldız, daha önce de Trabzon, Kocaeli ve Körfez’den sonra Hatay Kırıkhan’da 2.9 milyar TL’lik dev bir ihale kazandı. Bu ihale kapsamında bin 56 konut, 24 dükkanlı ticaret merkezi ve bir cami inşa edilecek. Öte yandan Kocaeli’ndeki Özgür Kocaeli Gazetesi’nin de sahibi olan Haldız, Erdoğan’a yakınlığı ile biliniyor. Erdoğan Kocaeli’ne geldiğinde de kendisini karşılamıştı.