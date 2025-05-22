Kuveyt’in en büyük inşaat şirketlerinden Tamdeen’in Türkiye’de kurduğu ve Kanal İstanbul güzergâhında toplam 164 bin 446 metrekarelik arsa satın alan şirketi, sahte imzayla dolandırıcıların eline geçti. Kuveytli şirketin talebi üzerine mallara ihtiyati tedbir konuldu ve şirkete kayyum atandı.

Shurak Al Ajdad Gayrimenkul Turizm İnşaat ve Ticaret şirketi, Arnavutköy’ün Dursunköy, Sazlıbosna, Baklalı ve Boyalık ile Başakşehir’in Şamlar mahallelerindeki, toplam büyüklüğü 164 bin 446 metre olan arsa satın almıştı.

ARSAYI SATMAK İSTEDİ

Patronlar Dünyası’ndan Eyüp Serbest’in haberine göre şirketin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq’un imzalarını taklit eden Kahraman K., 2025 nisan ayında sahte yönetim kurulu kararı ve karar defteri hazırlayarak bunları noterden tasdik ettirdi ve şirketi kendi üzerine aldı. Dolandırıcılık, Shurak Al Ajdad şirketine ait arsalardan birinin satılmak istenmesi üzerine ortaya çıktı.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Shurak Al Ajdad şirketinin sahipleri Khaled Issam Ahd Almarzooq ve Mohammad Mad Almarzouq Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak, dolandıcılıkla şirketlerinin ele geçirildiğini belirterek şirkete ait tüm mallara ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koyulmasını istedi.

Mahkeme tapu müdürlüklerine yazı yazarak şirketin tapularına satılamaz kaydı koydu ve şirkete kayyum atadı. Ayrıca dolandırıcılık iddialarıyla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Rantın büyüğü Arnavutköy’de

Kanal İstanbul’un çok büyük bir bölümü, yaklaşık 27.383 metrelik kısmı İstanbul’un Arnavutköy ilçesi sınırlarında yer alıyor. TOKİ’nin 24 bin konutluk inşaata başladığı Sazlıdere Barajı havzası da Arnavutköy sınırlarında. Sazlıdere Barajı İstanbul’un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılamasına rağmen, barajdan kente verilen su oranı 0’a indirilmişti. Bölgede inşaat tam gaz sürüyor, beton mikserlerinin, iş makinelerinin biri gidiyor biri geliyor. Kanal İstanbul’un inşaat maliyeti 75 milyar TL olarak öngörülmüştü.

Arnavutköy Belediyesi, Kanal İstanbul güzergahındaki Durusu, Haraççı, Taşoluk, Boğazköy, Hadımköy, Bolluca, Ömerli mahallelerinde yer alan taşınmazlarını satışa çıkarmıştı.