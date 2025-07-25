İstanbul’un felaketi olacak Kanal İstanbul güzergahındaki 2 ihaleyi toplam 2 milyar 861 milyon TL bedelle kazanan Temelkon İnşaat’ın AKP’li yöneticilerine adeta piyango vurdu.

AKP Konya İl Yöneticisi ve Konya Milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Kıymet’in ağabeyi Nimetullah Habil Kıymet’in şirketi 2025 yılında yaklaşık 7.5 milyar TL’lik ihale aldı. 2025 yılında toplam 9 ihale alan şirket, Kanal İstanbul ihalelerinden sonra toplam beş ihale daha kazandı. Şirketin son kazandığı ihaleler İstanbul’daki Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı ile Muş Merkez Hükümet Konağı oldu.

SAZLIBOSNA’DA 2.8 MİLYAR

2025 yılının Şubat ayında İstanbul Başakşehir’deki 729 konut ihalesini 1 milyar 648 milyon TL bedelle kazanan şirket, yine Şubat ayında İnönü Üniversitesi’nin deprem sonrası güçlendirme ihalesini de 127 milyon 741 bin TL bedelle kazandı. Şirket Nisan ayında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna’daki 5. bölge 2. etap 750 konut, 15 dükkan inşaatını 1 milyar 474 milyon 5 bin TL, İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna 10. bölge 567 konut ve 16 dükkan inşaatı ihalesini ise 1 milyar 387 milyon TL bedelle kazandı.

3 AYDA BEŞ SÖZLEŞME

Şirket Kanal İstanbul ihalesinden sonra ise beş yeni ihaleyle gündeme geldi. Sadece 3 ayda Denizli, Çorum, Muş ve İstanbul’da beş ayrı ihalede sözleşmeye imza attı.

Nimetullah Habil Kıymet

AKP’li adayın ağabeyi

Temelkon İnşaat Şirketi’nin sahibi Nimetullah Habil Kıymet. Nimetullah Kıymet, aynı zamanda Kıymet İnşaat ortaklarından. Nimetullah Habil Kıymet, eski AKP Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve 2023 yılı AKP Konya Milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Kıymet’in ağabeyi ve ortağı.

Şirketin son beş ihalesi

- 30 Mayıs 2025: Denizli İsmailler Mahallesi 248 konut, 6 dükkan: 493 milyon TL

- 10 Haziran 2025: Çorum Osmancık 236 konut ve 4 dükkan: 459 milyon TL

- 16 Haziran 2025: Selimiye Külliyesi 1. Etap Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Bina: 268 milyon 749 bin TL

- 16 Temmuz 2025: Muş Merkez Hükümet Konağı: 406 milyon TL

- 17 Temmuz 2025: İstanbul Pendik İlçesi Sahil Güvenlik İkmal Merkezi Komutanlığı: 1 milyar 71 milyon TL