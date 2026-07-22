Bolu'nun Ilıcakınık Köyü'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Seyfi Tınaz'ın otlaması için dışarı çıkardığı inek, henüz bilinmeyen bir nedenle köyde bulunan kanala düştü. Kanalın içinde sıkışan ineği kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan Tınaz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye görevlileri, ineğin gövdesine halat bağlayarak kontrollü bir şekilde çekti. Çalışmaların ardından kanalın içinden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekerken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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