Arizona'daki Casa Blanca Kanalı üzerinde yürütülen ABD'nin ilk kanal üstü güneş enerjisi projesinde ilk elektrik üretimi gerçekleşti. Gila Nehri Kızılderili Topluluğu arazisinde 2 bin 872 fitlik hatta kurulan panellerle hem tarım arazilerinin işgali engellendi hem de su kanalı korumaya alındı.

KANAL ÜSTÜ PANELLER NASIL ÇALIŞIYOR VE MALİYETİ NE KADAR?

Paneller, suya temas etmeyecek şekilde modüler çelik taşıyıcı yapılar üzerine inşa edildi. Standart karasal sistemlere kıyasla yaklaşık iki kat daha pahalıya mal olan Casa Blanca projesi 5,65 milyon dolarlık yatırımla tamamlandı. Toplam 1,31 megavat kapasiteye sahip tesisin yılda 2,26 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi planlandı. Üretilen bu enerjinin, yerel sulama bölgesinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayacağı açıklandı.

BUHARLAŞMAYI YARI YARIYA AZALTACAK MI?

Kanalın gölgelenmesiyle her yıl 2,6 ila 3,9 milyon galon suyun buharlaşmasının önleneceği öngörüldü. Sistem sayesinde suyun serin kalmasının panellerin üretim verimliliğini de artırdığı saptandı.

Buharlaşmanın yarı yarıya azalacağına dair verileri doğrulamak amacıyla federal hibe desteğiyle 5 yıllık izleme süreci başlatıldı. Bölge yönetiminin, gelecekte 18,5 millik hattı panellerle kaplayarak yılda 117 milyon galon su tasarrufuna ulaşmayı hedeflediği bildirildi.