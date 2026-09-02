Phoenix'in güneyindeki Sacaton yakınlarında bulunan Casa Blanca Kanalı'na kurulan sistem 1,31 megavat kurulu güce sahip. Sistemin yıllık elektrik üretiminin en az 2,26 milyon kilovatsaate ulaşması öngörülüyor. Proje, ABD'de faaliyete geçen ilk kanal üstü güneş enerjisi sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

PANELLER KANALIN ÜZERİNDE DURUYOR

Güneş panelleri suyun içine değil, kanalın iki yakası arasında uzanan özel çelik taşıyıcıların üzerine monte edildi. Bu sayede paneller su akışını engellemeden elektrik üretebiliyor ve kanalın bakım çalışmalarının sürdürülebilmesine imkan sağlıyor.

Sistemin en önemli avantajlarından biri panellerin oluşturduğu gölge. Arizona'nın sıcak ve kurak ikliminde açık kanallardaki suyun bir bölümü buharlaşma nedeniyle kayboluyor. Panellerin doğrudan güneş ışığını kesmesiyle su yüzeyinin daha serin kalması ve buharlaşmanın azaltılması hedefleniyor.

Proje alanında yapılan ölçümlerde panellerin bulunduğu bölümlerde buharlaşmanın önemli ölçüde azaldığı görüldü. Böylece aynı sistem hem elektrik üretiminde hem de su kaynaklarının korunmasında kullanılabiliyor.

Kanal üzerindeki daha serin ortamın güneş panellerine de fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Aşırı sıcaklarda güneş panellerinin sıcaklığı arttıkça elektrik üretim verimliliği düşebiliyor. Alttan geçen suyun oluşturduğu daha serin ortam ise panellerin çalışma sıcaklığının düşmesine yardımcı olabiliyor.

Proje için yaklaşık 5,65 milyon dolar kaynak ayrıldı. Üretilen elektrik, bölgedeki sulama sistemlerinde suyun pompalanması, taşınması ve depolanması için ihtiyaç duyulan enerjinin bir bölümünü karşılıyor.

HEDEF KANALLARIN DAHA BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAPLAMAK

Mevcut sistem yaklaşık 850 metrelik kanal bölümünü kapsıyor. Ancak kanal üstü güneş enerjisi sisteminin çok daha geniş alanlara yayılması planlanıyor. Uzun vadede yaklaşık 30 kilometreye yakın kanalın güneş panelleriyle kaplanması hedefleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre Casa Blanca Kanalı'nın yaklaşık 26 kilometrelik bölümünün panellerle kaplanması halinde yılda yaklaşık 444 bin metreküp suyun buharlaşmasının önüne geçilebilir. Aynı alanın yaklaşık 26 megavatlık güneş enerjisi kapasitesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Kanal üstü sistemlerin en önemli avantajlarından biri yeni bir araziye ihtiyaç duymaması. Normalde geniş alanlara kurulan güneş panelleri, bu yöntemde mevcut su kanallarının üzerindeki boşluğu kullanıyor. Böylece aynı alanda hem su taşınmaya devam ediyor hem de elektrik üretilebiliyor.

Bununla birlikte kanal üzerine panel kurmak, geleneksel arazi tipi güneş santrallerine kıyasla daha karmaşık ve maliyetli olabiliyor. Buna rağmen elektrik üretirken su kaybını azaltması ve yeni arazi kullanımına ihtiyaç duymaması nedeniyle yöntemin özellikle sıcak ve kurak bölgelerde daha fazla kullanılması hedefleniyor.