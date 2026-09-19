Japonya'da azalan nüfus ve eskiyen altyapı nedeniyle kanalizasyon sistemlerinin bakım ve yenileme maliyetleri belediyelerin üzerinde ağır bir yük oluşturmaya başladı.

Yaşanan altyapı krizine karşı çözüm arayan yerel yönetimler, çareyi merkezi kanalizasyon ağları yerine kombine septik tank sistemlerine geçmekte buluyor.

Gelişen kriz, Ocak 2025'te Saitama Eyaleti'ne bağlı Yashio şehrinde yer altı kanalizasyon borusunun çökmesi ve bölgede devasa bir çukurun oluşmasıyla kritik bir boyuta ulaştı.

Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Japonya Parlamentosu, yasada değişikliğe giderek belediyelerin yükünü hafifletmek adına merkezi kanalizasyon sistemlerini küçültmelerine ya da tamamen durdurup septik tanklara geçmelerine yasal imkan tanıdı.

PLAN İÇİN BELEDİYELERDE ANKET YAPILDI

Yasal düzenlemenin ardından nüfusu 100 binin altında bulunan 1.464 belediyeyi kapsayan geniş çaplı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Çalışmaya yanıt veren belediyelerin yaklaşık yüzde 15'i, bakım maliyetleri giderek artan eski boru hatlarını terk edip septik tank sistemini devreye sokmaya olumlu baktıklarını bildirdi. Şizuoka Eyaleti'ndeki Minamiizu kasabası gibi bazı yerleşim yerlerinin bu dönüşümü şimdiden tamamladığı belirtildi.

Buna karşın, ankete katılan belediyelerin önemli bir kısmı mevcut sistemlerini korumak istediğini vurgularken, bazı yerel yönetimler ise bütçe yetersizliği ve uzman personel eksikliği sebebiyle septik tanklara geçişin uygulama aşamasında ciddi zorluklar yaratacağını ifade ediyor.