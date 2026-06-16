İlk olarak kazı sırasında parlak metal parçalarını fark eden işçiler, toprağı dikkatli şekilde temizlediklerinde üzerlerinde yazılar bulunan altın sikkelerle karşılaştı. Yerel kaynaklara göre ilk etapta 11 sikke bulundu. Daha sonra yapılan incelemelerde ve bölgede sürdürülen aramalarda yeni sikkelere ulaşılmasıyla sayı 25'e yükseldi. Olay kısa sürede çevre köylerde duyulurken, keşif alanında yoğun kalabalık oluştu.

ALTIN SİKKELER İÇİN ARKEOLOGLAR DEVREYE GİRDİ

Yetkililer, bulunan sikkelerin tarihi değer taşıyabileceği ihtimali üzerine çalışmaları durdurdu. Hindistan Arkeoloji Araştırmaları Kurumu'na (ASI) bilgi verilirken, uzman ekipler sikkelerin hangi döneme ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde bazı sikkeler üzerindeki yazıların Farsça kökenli olabileceği ifade edildi. Ancak eserlerin kesin yaşı ve tarihi önemi yapılacak detaylı analizlerin ardından netlik kazanacak.

Kazının yapıldığı bölgenin uzun süredir altyapı eksiklikleriyle mücadele ettiği belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin kendi imkanlarıyla topladığı paralarla yeni drenaj hattı oluşturmak için çalışma başlattığı, keşfin de bu sırada gerçekleştiği aktarıldı. Yetkililer, sikkelerin bulunduğu noktanın altında başka tarihi eserler bulunabileceği ihtimalini de değerlendiriyor.

KAZI ALANI MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri tarafından teslim alınan altın sikkeler koruma altına alınarak resmi makamlara gönderildi. Bölgedeki kazı faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, uzmanların incelemelerini tamamlamasının ardından alanda yeni araştırmalar yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Yetkililer, toprağın altında farklı tarihi kalıntıların bulunma ihtimalinin göz ardı edilmediğini belirtiyor.