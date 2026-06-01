Keşif, bölgede kanalizasyon sisteminin yenilenmesi ve yağmur suyu altyapısının kurulması sırasında yapıldı. Topraktan çıkan işlenmiş ahşap parça, bölgede gönüllü olarak çalışan amatör arkeolog Danny van Basten'in dikkatini çekti. İlk incelemelerin ardından uzman ekipler alana çağrıldı.

ORTA ÇAĞ TİCARETİNİN MERKEZİNDE BULUNDU

Bulunan parçanın yaklaşık 3,2 metre uzunluğunda ve 30 santimetre kalınlığında olduğu belirtiliyor. Ahşap üzerindeki kesim izleri, oyuklar ve şekillendirme detayları, bunun bir geminin gövdesini oluşturan taşıyıcı iskelet parçalarından biri olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, kalıntının hangi döneme ait olduğunu belirlemek için detaylı analizler yürütüyor.

Keşfin yapıldığı alan, bir zamanlar Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olarak kabul edilen antik Dorestad yerleşiminin bulunduğu bölgede yer alıyor. 7'nci ve 9'uncu yüzyıllar arasında büyük bir ticaret limanı olarak öne çıkan Dorestad, Ren Nehri üzerinden Almanya, İngiltere, İskandinavya ve Kuzey Denizi ticaret ağlarını birbirine bağlıyordu.

VİKİNGLERLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Araştırmacılar, bulunan parçanın Viking Çağı'na ait bir ticaret gemisinden gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Ancak bunun kesinleşmediği, ahşabın daha geç dönemlerde kullanılan yük gemilerine ait olma ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor. Kalıntının yaşı, ağaç halkalarının incelenmesiyle netleştirilmeye çalışılıyor.

Dorestad, tarih boyunca yalnızca ticaret merkezi değil, aynı zamanda Viking akınlarının hedeflerinden biri olarak da biliniyordu. Bu nedenle uzmanlar, bulunan parçanın bölgedeki deniz ticareti ve Viking hareketleri hakkında yeni bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor.

TOPRAĞIN ALTINDA YÜZYILLARCA SAKLI KALDI

Ahşap parçanın zarar görmemesi için özel yöntemlerle çıkarıldığı ve kurumasını önlemek amacıyla koruma altına alındığı açıklandı. Yapılacak incelemeler sonucunda parçanın hangi gemiye ait olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve tam olarak hangi dönemde üretildiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Uzmanlara göre keşif, yalnızca bir gemi kalıntısından ibaret olmayabilir. Eğer parçanın Viking dönemine ait olduğu doğrulanırsa, Avrupa'nın erken Orta Çağ ticaret yolları ve nehir taşımacılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilecek nadir buluntular arasında yer alabilir.